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Сьогодні у Шевченківському суді відбудеться засідання у справі "торнадівців"

Сьогодні у Шевченківському суді відбудеться засідання у справі "торнадівців"

Київ • УНН

 • 10042 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, у Шевченківському районному суді м. Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-бійців "Торнадо", передає УНН.

Засідання у кримінальному провадженні розглядатимуть за обвинуваченням екс-бійців "Торнадо", а саме: Оніщенка Р. І., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М. В., Глєбова М. В., Холода І. І., Пламадяли А. М., Цукура М. В., Бистрицького П. М.

Їх обвинувачують, зокрема, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; масових заворушеннях; погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу; втечі з місця позбавлення волі або з під-варти тощо.

Нагадаємо, у зв'язку з розглядом справи Шевченківський суд просять не відвідувати.

УНН транслюватиме засідання на своїй сторінці у Facebook.

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