Сегодня в Шевченковском суде состоится заседание по делу "торнадовцев"

Заседание в уголовном производстве будут рассматривать по обвинению экс-бойцов "Торнадо", а именно: Онищенко Г. И., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М.В., Глебова Н. В., Холода И. И., Пламадяла А. М., Цукура М.В., Быстрицкого П. Н.

Их обвиняют, в частности, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; массовых беспорядках; угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа; побега из места лишения свободы или из-под стражи и тому подобное.

Напомним, в связи с рассмотрением дела Шевченковский суд просят не посещать.

УНН будет транслировать заседание на своей странице в Facebook.