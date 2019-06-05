Через засідання у справі "торнадівців" завтра Шевченківський суд просять не відвідувати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Через засідання у справі екс-бійців "Торнадо" завтра Шевченківський суд просять не відвідувати. Відповідне попередження розміщене на сторінці суду у Facebook, передає УНН.
"До уваги громадян! У зв'язку із розглядом Шевченківським районним судом м. Києва справи відносно осіб, які обвинувачуються у низці особливо тяжких злочинів та є надзвичайно небезпечними для громадян і суспільства в цілому, з метою вжиття належних заходів безпеки, звертаємось до Вас із наполегливим проханням утриматись від відвідування суду 6 червня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що завтра, 6 червня, о 12:30 у Шевченківському районному суді м. Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-бійців "Торнадо", а саме: Оніщенка Р. І., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М. В., Глєбова М. В., Холода І. І., Пламадяли А. М., Цукура М. В., Бистрицького П. М.
Цих осіб обвинувачують, зокрема, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; масових заворушеннях; погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу; втечі з місця позбавлення волі або з під-варти тощо.
Як повідомляв УНН, у справі про тюремний бунт, влаштований екс-бійцями “Торнадо” у Лук’янівському СІЗО, завершене досудове розслідування.