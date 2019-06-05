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6 марта, 17:12 • 143560 просмотра

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Из-за заседания по делу "торнадовцев" завтра Шевченковский суд просят не посещать

Из-за заседания по делу "торнадовцев" завтра Шевченковский суд просят не посещать

Киев  •  УНН

 • 10404 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Из-за заседания по делу экс-бойцов "Торнадо" завтра Шевченковский суд Киева просят не посещать. Соответствующее предупреждение размещено на странице суда в Facebook, передает УНН.

"Вниманию граждан! В связи с рассмотрением Шевченковским районным судом г. Киева дела в отношении лиц, которые обвиняются в ряде особо тяжких преступлений и являются чрезвычайно опасными для граждан и общества в целом, с целью принятия надлежащих мер безопасности, обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от посещения суда 6 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что завтра, 6 июня, в 12:30 в Шевченковском районном суде г. Киева состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-бойцов "Торнадо", а именно: Онищенко Г. И., Ляшука Д. А., Гульчука Б. П., Куста М.В., Глебова Н. В., Холода И. И., Пламадяла А. М., Цукура М.В., Быстрицкого П. Н.

Этих лиц обвиняют, в частности, в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; массовых беспорядках; угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа; побега из места лишения свободы или из-под стражи и тому подобное.

Как сообщал УНН, в деле о тюремном бунте, устроенном экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО, завершено досудебное расследование.

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