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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71247 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98144 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123373 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105420 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125267 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100719 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101621 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103774 просмотра

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В школу не пойдут только те, кто в "красной" зоне - Шкарлет

В школу не пойдут только те, кто в "красной" зоне - Шкарлет

Киев  •  УНН

 • 14027 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине в школу не пойдут только те, кто попадет в "красную" зону. Об этом сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета министров, принадлежащих к регулированию санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине, и которая зависит от зон - "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой", - сказал Шкарлет.

По его словам, каким образом будет градуироваться по зонам заражения COVID-19 вся Украина, по административно-территориальным единицам, так и будут развиваться определенные сценарии.

"Одновременно, и Президент, и правительство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения - мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школу. В школу не пойдут только те, кто попадет в "красную" зону. В этой части, соответственно технологии образования будут производиться в смешанном режиме ", - рассказал Шкарлет.

Напомним, обучение в школах, находящихся в "красной" зоне, будет происходить в онлайн-режиме.

Украинские Национальные Новости

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