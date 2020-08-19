До школи не підуть лише ті, хто у "червоній" зоні – Шкарлет

"Все залежить від того, яким чином розвиватиметься епідемічна ситуація в Україні. Всі наші основні сценарії побудовані на постановах Кабінету міністрів, які належать до регулювання санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні, і яка залежить від зон – "червоної", "помаранчевої", "жовтої" та "зеленої", - сказав Шкарлет.

За його словами, яким чином буде градуюватися за зонами зараження COVID-19 вся Україна, за адміністративно-територіальними одиницями, таким чином і розвиватимуться певні сценарії.

"Одночасно, і Президент, і уряд, і Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров’я – ми всі висловлюємо те гасло, що діти повинні піти в школу. До школи не підуть лише ті, хто потрапить до "червоної" зони. У цій частині, відповідно технології освіти вироблятимуться в змішаному режимі", - розповів Шкарлет.

Нагадаємо, навчання у школах, які знаходяться у "червоній" зоні, відбуватиметься в онлайн-режимі.



