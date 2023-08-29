В школы на оккупированной Херсонщине завезли 7 тонн пропагандистской литературы: больше всего - "русской истории"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. российские оккупанты завозят в школы на временно оккупированной Херсонщине пропагандистскую литературу, в частности учебники российской истории, в которых фигурирует тезис о якобы распространении «нацизма» в Украине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“Накануне учебного года оккупанты завезли в школы Херсонщины 7 тонн макулатуры. Большая часть этих книг — это книги „российской истории“ для 11-го класса. Для россиян важно влиять именно на детей, потому что в следующем году они уже планируют привлечь их к мобилизации”, — говорится в сообщении.
Также россия в своих учебниках пытается оправдать свою агрессию против Украины и утверждает, что Украина является виновной в войне, а в нашей стране царит “нацизм”.
Напомним
Ранее сообщалось, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях планируют распространять новые учебники по так называемой “новейшей истории”. учебники будут идеологически окрашены. Их цель — распространять нарративы по “освобождению украинских земель” и навязывание своей пропаганды по “нацистам, которые сидят в Киеве”.