До шкіл на окупованій Херсонщині завезли 7 тонн пропагандистської літератури: найбільше - "російської історії"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. російські окупанти завозять до шкіл на тимчасово окупованій Херсонщині пропагандистську літературу, зокрема підручники російської історії, у яких фігурує теза про нібито поширення «нацизму» в Україні. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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“На передодні навчального року окупанти завезли до шкіл Херсонщини 7 тонн макулатури. Велика частка цих книжок - це книги «російської історії» для 11-го класу. Для росіян важливо впливати саме на дітей, тому що у наступному році вони вже планують залучити їх до мобілізації”, - йдеться у повідомленні.
Також росія у своїх підручниках намагається виправдати свою агресію проти України та стверджує, що Україна є винною у війні, а у нашій країні панує “нацизм”.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російські окупанти на тимчасово окупованих територіях планують поширювати нові підручники з так званої “новітньої історії”. підручники будуть ідеологічно забарвлені. Їхня мета – поширювати наративи щодо “визволення українських земель” та нав’язування своєї пропаганди щодо “нацистів, які сидять в Києві”.