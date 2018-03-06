В Реестр подано почти 208 тыс ежегодных э-деклараций за 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По состоянию на 12:00, 6 марта, в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подано 207 836 ежегодных э-деклараций за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"По состоянию на сегодня, на 12:00, уже подано в Реестр 207 836 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год. Напоминаем, очередной этап представления деклараций продлится до 1 апреля этого года", - говорится в сообщении.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции с начала проведения полных проверок е-деклараций направило в специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции 22 обоснованные выводы. Семь выводов направлены в НАБУ.