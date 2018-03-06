До Реєстру подано майже 208 тис щорічних е-декларацій за 2017 рік

“Станом на сьогодні, на 12:00, вже подано до Реєстру 207 836 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. Нагадуємо, черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції з початку проведення повних перевірок е-декларацій направило до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 22 обґрунтовані висновки. Сім висновків направлені до НАБУ.