До утра синоптики прогнозируют налипание мокрого снега в Киеве

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 13585 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 59718 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 18968 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 77713 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 140134 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 141294 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148203 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158192 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167064 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140196 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 34273 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 32133 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 35138 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 29661 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 20672 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 21192 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 59733 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 216282 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 270198 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 470526 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 36732 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36098 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50201 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 71906 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 78819 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

До утра синоптики прогнозируют налипание мокрого снега в Киеве

Киев • УНН

 • 9956 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве до утра продержится гололедица с налипанием мокрого снега. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

До утра синоптики прогнозируют налипание мокрого снега в Киеве

Кроме того, завтра в столице ожидается облачная погода. Днем - небольшой мокрый снег, ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28