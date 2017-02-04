До утра синоптики прогнозируют налипание мокрого снега в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве до утра продержится гололедица с налипанием мокрого снега. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Кроме того, завтра в столице ожидается облачная погода. Днем - небольшой мокрый снег, ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.