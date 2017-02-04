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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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До ранку синоптики прогнозують налипання мокрого снігу у Києві

Київ • УНН

 • 9956 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві до ранку протримається ожеледиця з налипанням мокрого снігу. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

До ранку синоптики прогнозують налипання мокрого снігу у Києві

Крім того, завтра в столиці очікується хмарна погода. Вдень — невеликий мокрий сніг, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

“Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв з проханням бути уважними на дорога,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 4 лютого в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, на дорогах ожеледиця; у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у Харківській, Луганській та Сумській областях сильний сніг.

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