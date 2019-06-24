К протестам в Грузии присоединился еще один город
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Кутаиси (Грузия) прошел анти-оккупационный митинг в поддержку протестов в Тбилиси. Участники митинга вновь потребовали досрочных выборов, передает УНН со ссылкой на "Рустави-2".
По словам митингующих, если их требования не будут выполнены - акции продолжатся. В частности, они переедут в Тбилиси и присоединятся к митингу на проспекте Руставели.
"Мы осуждаем российскую оккупацию, и митинги будут продолжаться до тех пор, пока основные требования не будут выполнены: отпустить задержанных (на акциях в Тбилиси), уволить министра внутренних дел Георгия Гахарию и назначить досрочные выборы пропорционально". - заявили участники акции.
Напомним, в Грузии продолжаются протесты с требованиями освобождения задержанных и досрочных выборов.