К протестам в Грузии присоединился еще один город

По словам митингующих, если их требования не будут выполнены - акции продолжатся. В частности, они переедут в Тбилиси и присоединятся к митингу на проспекте Руставели.

"Мы осуждаем российскую оккупацию, и митинги будут продолжаться до тех пор, пока основные требования не будут выполнены: отпустить задержанных (на акциях в Тбилиси), уволить министра внутренних дел Георгия Гахарию и назначить досрочные выборы пропорционально". - заявили участники акции.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты с требованиями освобождения задержанных и досрочных выборов.