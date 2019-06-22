В Грузии продолжаются протесты с требованиями освобождения задержанных и досрочных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Тбилиси, перед зданием парламента на проспекте Руставели, проходит очередная акция протеста с требованиями освободить задержанных во время разгона демонстрации в ночь с 20 на 21 июня. Демонстранты, собравшиеся уже третий вечер подряд, заявляли, что дают на это времени власти до конца дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Они также требуют отправить в отставку министра внутренних дел страны и еще некоторых чиновников и наказать полицейских, которые жестоко разгоняли людей.
Кроме того, раздаются призывы к досрочным парламентским выборам.
Акция пока продолжается без значительных инцидентов. Полиция оградила здание парламента металлическими заграждениями.
Напомним, в Грузии по меньшей мере 121 человека приговорили к 12 суткам ареста за участие в протесте в Тбилиси.