В Грузии взяли под стражу более 120 протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Грузии по меньшей мере 121 человек приговорили к 12 суткам ареста за участие в протесте в Тбилиси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.
По данным грузинского МВД, задержанных на акциях протеста у здания парламента Грузии протестующих приговорили к 12 суткам ареста. Демонстрантам инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство во время митингов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня.
Отмечается, что все остальные задержанные во время протеста демонстранты были освобождены и оштрафованы.
"Информируем общество, 121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорены к административному заключения (12 суток), а остальные - уволены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение", - говорится в заявлении МВД.
Напомним, у разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавших во время антироссийской акции.