У Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Грузії щонайменше 121 людину засудили до 12 діб арешту через участь у протесті в Тбілісі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.
За даними грузинського МВС, затриманих на акціях протесту біля будівлі парламенту Грузії протестувальників засудили до 12 діб арешту. Демонстрантам інкримінували непідкорення поліції та мале хуліганство під час мітингів у Тбілісі, які почалися у четвер, 20 червня.
Зазначається, що всі інші затримані під час протесту демонстранти були звільнені та оштрафовані.
"Інформуємо суспільство, що 121 людина, затримана в ході акції 20 червня, в адміністративному порядку засуджені до адміністративного ув'язнення (12 діб), а решта - звільнені. Їм виписані штрафи або зроблено словесне попередження", - йдеться в заяві МВС.
Нагадаємо, у різних клініках Тбілісі проходять лікування 52 пацієнта, які постраждали під час антиросійської акції.