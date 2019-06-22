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У Тбілісі госпіталізували понад 50 осіб, які постраждали під час протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У різних клініках Тбілісі проходять лікування 52 пацієнта, які постраждали під час антиросійської акції. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Грузія-Online”.

У Тбілісі госпіталізували понад 50 осіб, які постраждали під час протестів

За даними міністерства охорони здоров’я Грузії, стан здоров’я більшості пацієнтів стабільний, і частина сьогодні покине медичні установи.

Повідомляється, що в хірургічному відділенні клініки Інгороква залишаються дев’ять пацієнтів, які були прооперовані. За словами лікарів, швидше за все, всі вони покинуть медустанову в понеділок.

Що стосується інших постраждалих, 11 пацієнтів залишаються в клініці New Hospital. За інформацією клініки, ні у одного з пацієнтів немає травм, які створюють загрозу життю.

Ще чотири пацієнти залишаються в лікарні Гудушаурі. Як кажуть в клініці, вони, ймовірно, будуть виписані до кінця дня.

Нагадаємо, на акції протесту в Грузії протестуючі виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції.

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