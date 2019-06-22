В Тбилиси госпитализированы более 50 человек, пострадавших во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавших во время антироссийской акции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Грузия-Online”.
По данным министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья большинства пациентов стабильное, и часть сегодня покинет медицинские учреждения.
Сообщается, что в хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которые были прооперированы. По словам врачей, скорее всего, все они покинут медучреждение в понедельник.
Что касается других пострадавших, 11 пациентов остаются в клинике New Hospital. По информации клиники, ни у одного из пациентов нет травм, создающих угрозу жизни.
Ещё четыре пациента остаются в больнице Гудушаури. Как говорят в клинике, они, вероятно, будут выписаны до конца дня.
Напомним, в акции протеста в Грузии протестующие выступили против полиции после того, как сотрудники правоохранительных органов пытались арестовать одного из участников акции.