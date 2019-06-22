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На протестах в Тбілісі відбулися зіткнення з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. На акції протесту в Грузії протестувальники виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

На протестах в Тбілісі відбулися зіткнення з поліцією

Недалеко від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною, в результаті чого вдалося звільнити затриманого. Правоохоронці стверджували, що нікого не заарештовували. Пізніше з машини вийшов молодий чоловік.

Після цього протестувальники повернулися до будівлі парламенту, де проходить акція протесту. Мітингувальники розділилися на дві частини: одні закликають людей розійтися по домівках і відновити протест у суботу ввечері, інші хочуть залишитися до кінця.

Нагадаємо, мітингувальники вимагають звільнення до вечора суботи, 22 червня, всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

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