На протестах в Тбілісі відбулися зіткнення з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На акції протесту в Грузії протестувальники виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".
Недалеко від будівлі парламенту протестувальники зіткнулися з поліцейською машиною, в результаті чого вдалося звільнити затриманого. Правоохоронці стверджували, що нікого не заарештовували. Пізніше з машини вийшов молодий чоловік.
Після цього протестувальники повернулися до будівлі парламенту, де проходить акція протесту. Мітингувальники розділилися на дві частини: одні закликають людей розійтися по домівках і відновити протест у суботу ввечері, інші хочуть залишитися до кінця.
Нагадаємо, мітингувальники вимагають звільнення до вечора суботи, 22 червня, всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.