Протестувальники в Грузії висунули ультиматум
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Мітингувальники вимагають звільнення до вечора суботи, 22 червня, всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".
В іншому випадку протестувальники погрожують вдатися до більш активної форми протесту.
"Зараз наші друзі, затримані напередодні, чекають не дочекаються (звільнення - ред.)... Якщо їх всіх не звільнять до семи годин вечора завтрашнього дня, у нас буде моральне право вибрати більш зрозумілі і активні методи (протесту - ред.), щоб наші справедливі і логічні вимоги були виконані", - сказав шоумен Олег Мшвілдадзе, що бере участь в акції.
Нагадаємо, співробітники міністерства внутрішніх справ Грузії затримали 305 осіб за участь у вчорашній акції в Тбілісі.