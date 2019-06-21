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Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум

Киев • УНН

 • 12007 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Митингующие требуют освобождения к вечеру субботы, 22 июня, всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум

В противном случае протестующие угрожают прибегнуть к более активной форме протеста.

"Сейчас наши друзья, задержаны накануне, ждут не дождутся (освобождения - ред.) ... Если их всех не отпустят до семи часов вечера завтрашнего дня, у нас будет моральное право выбрать более понятны и активные методы (протеста - ред.), чтобы наши справедливые и логические требования были выполнены ", - сказал шоумен Олег Мшвилдадзе, участвующий в акции.

Напомним, сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 305 человек за участие во вчерашней акции в Тбилиси.

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