Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Митингующие требуют освобождения к вечеру субботы, 22 июня, всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".
В противном случае протестующие угрожают прибегнуть к более активной форме протеста.
"Сейчас наши друзья, задержаны накануне, ждут не дождутся (освобождения - ред.) ... Если их всех не отпустят до семи часов вечера завтрашнего дня, у нас будет моральное право выбрать более понятны и активные методы (протеста - ред.), чтобы наши справедливые и логические требования были выполнены ", - сказал шоумен Олег Мшвилдадзе, участвующий в акции.
Напомним, сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 305 человек за участие во вчерашней акции в Тбилиси.