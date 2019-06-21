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За участь в акції протесту в Грузії затримали понад 300 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Співробітники міністерства внутрішніх справ Грузії затримали 305 осіб за участь у вчорашній акції в Тбілісі. Про це йдеться в заяві МВС, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".

За участь в акції протесту в Грузії затримали понад 300 осіб

"За різні правопорушення затримано 305 учасників акцій", - відзначили в МВС країни.

За даними видання, також відзначається, що в ході вчорашньої акції різного роду тілесні ушкодження отримали як учасники акції, так і правоохоронці.

Згідно з інформацією, розпочато слідство у ст. 225 УКГ - організація групового насильства, керівництво або участь в ньому.

МВС заявляє, що поліція використовувала спеціальні засоби - сльозогінний газ, нелетальну зброю, водомети. Також стверджується, що їх використання носило пропорційний загрозам характер.

За словами заступника міністра, незважаючи на це, агресивна частина учасників акції продовжувала порушувати закон протягом всієї ночі. Як зазначили правоохоронці, учасники протесту знищили автомобілі поліцейських і громадян і завдали шкоди приватним об'єктам на прилеглій території.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту. У будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.

Як повідомляв УНН, у четвер кілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.

Це сталося після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту.

Протестуючі зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі і водомети.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.

Коментуючи це, в МЗС повідомили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади і громадянського суспільства Грузії з протидії російської окупації.

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