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За участие в акции протеста в Грузии задержали более 300 человек

Киев • УНН

 • 8406 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержаны 305 человек за участие во вчерашней акции в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении МВД, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

За участие в акции протеста в Грузии задержали более 300 человек

"За различные правонарушения задержаны 305 участников акций", - отметили в МВД страны.

По данным издания, также отмечается, что в ходе вчерашней акции разного рода телесные повреждения получили как участники акции, так и правоохранители.

Согласно информации, начато следствие по ст. 225 УКГ - организация группового насилия, руководство или участие в нем.

МВД заявляет, что полиция использовала специальные средства - слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы. Также утверждается, что их использование носило пропорциональный угрозам характер.

По словам замминистра, несмотря на это, агрессивная часть участников акции продолжала нарушать закон в течение всей ночи. Как отметили правоохранители, протестующие уничтожили автомобили полицейских и граждан и нанесли ущерб частным объектам на близлежащей территории.

Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента. У здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.

Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.

Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.

Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста.

Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

Комментируя это, в МИД сообщили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации.

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