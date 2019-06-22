На протестах в Тбилиси произошли столкновения с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На акции протеста в Грузии протестующие выступили против полиции после того, как сотрудники правоохранительных органов пытались арестовать одного из участников акции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".
Недалеко от здания парламента протестующие столкнулись с полицейской машиной, в результате чего удалось освободить задержанного. Правоохранители утверждали, что никого не арестовывали. Позже из машины вышел молодой человек.
После этого протестующие вернулись в здание парламента, где проходит акция протеста. Митингующие разделились на две части: одни призывают людей разойтись по домам и продолжить протест в субботу вечером, другие хотят остаться до конца.
Напомним, митингующие требуют освобождения к вечеру субботы, 22 июня, всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси.