У Грузії тривають протести з вимогами звільнення затриманих і дострокових виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Тбілісі, перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі, відбувається чергова акція протесту з вимогами звільнити затриманих під час розгону демонстрації в ніч із 20 на 21 червня. Демонстранти, які зібралися вже третій вечір поспіль, заявляли, що дають на це часу владі до кінця дня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Вони також вимагають відправити у відставку міністра внутрішніх справ країни і ще деяких посадовців і покарати тих поліцейських, які жорстоко розганяли людей.
Крім того, лунають заклики до дострокових парламентських виборів.
Акція наразі триває без значних інцидентів. Поліція відгородила будівлю парламенту металевими загорожами.
Нагадаємо, у Грузії щонайменше 121 людину засудили до 12 діб арешту через участь у протесті в Тбілісі.