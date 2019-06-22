У Грузії тривають протести з вимогами звільнення затриманих і дострокових виборів

КИЇВ. 23 червня. УНН. У Тбілісі, перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі, відбувається чергова акція протесту з вимогами звільнити затриманих під час розгону демонстрації в ніч із 20 на 21 червня. Демонстранти, які зібралися вже третій вечір поспіль, заявляли, що дають на це часу владі до кінця дня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".