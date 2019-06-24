До протестів у Грузії приєдналося ще одне місто
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Кутаїсі (Грузія) пройшов анти-окупаційний мітинг на підтримку протестів у Тбілісі. Учасники мітингу знову зажадали дострокових виборів, передає УНН з посиланням на "Руставі-2".
За словами мітингувальників, якщо їх вимоги не будуть виконані - акції продовжаться. Зокрема, вони переїдуть в Тбілісі і приєднаються до мітингу на проспекті Руставелі.
"Ми засуджуємо російську окупацію, і мітинги триватимуть до тих пір, поки основні вимоги не будуть виконані: відпустити затриманих (на акціях в Тбілісі), звільнити міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію і призначити дострокові вибори пропорційно". - заявили учасники акції.
Нагадаємо, у Грузії тривають протести з вимогами звільнення затриманих і дострокових виборів.