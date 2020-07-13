К ослаблению карантина до сих пор не готовы 7 регионов - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на 13 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины. Киев уже восьмой день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.
Напомним, наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.
Как сообщалось, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.