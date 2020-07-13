До послаблення карантину досі не готові 7 регіонів – МОЗ

Так, за даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Нагадаємо, найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Як повідомлялося, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу – 612.