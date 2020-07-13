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19 березня, 18:42 • 89884 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 131310 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112877 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127393 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132302 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123212 перегляди

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До послаблення карантину досі не готові 7 регіонів – МОЗ

До послаблення карантину досі не готові 7 регіонів – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на 13 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України. Київ вже восьмий день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Нагадаємо, найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Як повідомлялося, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу – 612.

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