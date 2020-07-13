До послаблення карантину досі не готові 7 регіонів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на 13 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України. Київ вже восьмий день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.
Нагадаємо, найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.
Як повідомлялося, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу – 612.