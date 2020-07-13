У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області - 104, Рівненській області - 99, Закарпатській області - 79", - сказав Максим Степанов.

Додамо, статистика COVID-19 у регіонах виглядає так:



Вінницька область — 2 122 (+25)



Волинська область — 3 071 (+29)



Дніпропетровська область — 1 144 (0)



Донецька область — 759 (0)



Житомирська область — 1 542 (+10)



Закарпатська область — 3 988 (+79)



Запорізька область — 622 (+1)



Івано-Франківська область — 3 071 (+42)



Кіровоградська область — 674 (+1)



місто Київ — 6 238 (+56)



Київська область — 3 068 (+42)



Львівська область — 7 107 (+104)



Луганська область — 93 (0)



Миколаївська область — 482 (+1)



Одеська область — 2 208 (+34)



Полтавська область — 334 (+3)



Рівненська область — 4 697 (+99)



Сумська область — 341 (+1)



Тернопільська область — 2 260 (+29)



Харківська область — 2 677 (+28)



Херсонська область — 204 (0)



Хмельницька область — 908 (0)



Чернівецька область — 5 161 (+21)



Черкаська область — 754 (+6)



Чернігівська область — 608 (+1)



Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612.