У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області - 104, Рівненській області - 99, Закарпатській області - 79", - сказав Максим Степанов.
Додамо, статистика COVID-19 у регіонах виглядає так:
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- Вінницька область — 2 122 (+25)
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- Волинська область — 3 071 (+29)
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- Дніпропетровська область — 1 144 (0)
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- Донецька область — 759 (0)
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- Житомирська область — 1 542 (+10)
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- Закарпатська область — 3 988 (+79)
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- Запорізька область — 622 (+1)
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- Івано-Франківська область — 3 071 (+42)
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- Кіровоградська область — 674 (+1)
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- місто Київ — 6 238 (+56)
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- Київська область — 3 068 (+42)
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- Львівська область — 7 107 (+104)
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- Луганська область — 93 (0)
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- Миколаївська область — 482 (+1)
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- Одеська область — 2 208 (+34)
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- Полтавська область — 334 (+3)
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- Рівненська область — 4 697 (+99)
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- Сумська область — 341 (+1)
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- Тернопільська область — 2 260 (+29)
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- Харківська область — 2 677 (+28)
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- Херсонська область — 204 (0)
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- Хмельницька область — 908 (0)
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- Чернівецька область — 5 161 (+21)
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- Черкаська область — 754 (+6)
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- Чернігівська область — 608 (+1)
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Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612.