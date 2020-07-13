В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 104, Ровенской области - 99, Закарпатской области - 79", - сказал Максим Степанов.
Добавим, статистика COVID-19 в регионах выглядит так:
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- Винницкая область - 2122 (25)
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- Волынская область - 3071 (+29)
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- Днепропетровская область - 1144 (0)
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- Донецкая область - 759 (0)
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- Житомирская область - 1542 (10)
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- Закарпатская область - 3988 (+79)
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- Запорожская область - 622 (+1)
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- Ивано-Франковская область - 3071 (+42)
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- Кировоградская область - 674 (+1)
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- Киев - 6238 (+56)
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- Киевская область - 3068 (+42)
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- Львовская область - 7107 (+104)
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- Луганская область - 93 (0)
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- Николаевская область - 482 (+1)
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- Одесская область - 2208 (+34)
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- Полтавская область - 334 (+3)
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- Ровенская область - 4697 (+99)
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- Сумская область - 341 (+1)
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- Тернопольская область - 2260 (+29)
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- Харьковская область - 2677 (+28)
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- Херсонская область - 204 (0)
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- Хмельницкая область - 908 (0)
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- Черновицкая область - 5161 (+21)
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- Черкасская область - 754 (+6)
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- Черниговская область - 608 (+1)
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Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.