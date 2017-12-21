В Южную Корею бежал еще один северокорейский солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Южную Корею через сухопутную границу перебрался еще один северокорейский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Как сообщили в объединенном комитете начальников штабов, военный КНДР пришел к охранному посту утром 21 декабря во время сильного тумана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР заявила о неминуемой войне на корейском полуострове
Сообщается, что при переходе военнослужащего со стороны КНДР огонь из стороны северокорейских войск не открывался и не было зафиксировано ни одного необычного маневра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Южная Корея обвинила КНДР во взломе бирже крипто валюты
Напоминаем, что в прошлом месяце северокорейский солдат совершил побег через границу на 38 параллели, при том потерпев многочисленных огнестрельных ранений.