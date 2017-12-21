До Південної Кореї втік ще один північнокорейський солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Південну Корею через сухопутний кордон перебрався ще один північнокорейський військовослужбовець. Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
Як повідомили в об'єднаному комітеті начальників штабів, військовий КНДР прийшов до охоронного посту вранці 21 грудня під час сильного туману.
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Повідомляється, що під час переходу військовослужбовця з боку КНДР вогонь зі сторони північнокорейських військ не відкривався і не було зафіксовано жодного незвичайного маневру.
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Нагадуємо, що минулого місяця півночнокорейський солдат здійснив утечу через кордон на 38 паралелі, при тому зазнавши численних вогнепальних поранень.