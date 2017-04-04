К охране порядка в Киеве привлекут восемь тысяч правоохранителей

“Сейчас усилена охрана в первую очередь объектов массового скопления людей — аэропорты, вокзалы ... Бесспорно, это и станции метрополитена. Добавлено кинологическую службу со специально обученными собаками и увеличено количество правоохранителей на улицах. Всего планируется привлечь в столице около 8 тыс. правоохранителей для усиленных мер безопасности как сейчас, так и в период проведения Евровидения”, — сказал З.Шкиряк.

Он уточнил, что среди этих правоохранителей будут бойцы Национальной гвардии и Национальной полиции.

Также, по словам З.Шкиряка, увеличено количество патрулей и в других городах Украины, взято под контроль места массового скопления людей.

“Я подчеркиваю, что людям надо помнить, что наша безопасность — это наша общая ответственность, и мы всегда обращаемся к украинским гражданам с просьбой немедленно сообщать о любых подозрительных людях или любых подозрительных предметов”, — отметил он.

Как сообщал УНН, киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности.