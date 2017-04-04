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До охорони порядку в Києві залучать вісім тисяч правоохоронців

Київ • УНН

 • 22194 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Охорону громадського порядку в Києві зараз і під час Євробачення будуть забезпечувати близько 8 тисяч правоохоронців. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

“Наразі посилено охорону в першу чергу об’єктів масового скупчення людей — аеропорти, вокзали... Безперечно, це і станції метрополітену. Долучено кінологічну службу зі спеціально навченими собаками і збільшено кількість правоохоронців на вулицях. Всього планується залучити в столиці близько 8 тисяч правоохоронців для посилених заходів безпеки як зараз, так і в період проведення Євробачення”, — сказав З.Шкіряк.

Він уточнив, що серед цих правоохоронців будуть бійці Національної гвардії та Національної поліції.

Також, за словами З.Шкіряка, збільшено кількість патрулів і в інших містах України, взято під контроль місця масового скупчення людей.

“Я наголошую на тому, що людям треба пам’ятати, що наша безпека — це наша спільна відповідальність, і ми завжди звертаємось до українських громадян із проханням негайно повідомляти про будь-які з підозрілих людей, або будь-які підозрілі предмети”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, київський метрополітен працює у режимі посиленої безпеки.

Українські Національні Новини

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