До охорони порядку в Києві залучать вісім тисяч правоохоронців

“Наразі посилено охорону в першу чергу об’єктів масового скупчення людей — аеропорти, вокзали... Безперечно, це і станції метрополітену. Долучено кінологічну службу зі спеціально навченими собаками і збільшено кількість правоохоронців на вулицях. Всього планується залучити в столиці близько 8 тисяч правоохоронців для посилених заходів безпеки як зараз, так і в період проведення Євробачення”, — сказав З.Шкіряк.

Він уточнив, що серед цих правоохоронців будуть бійці Національної гвардії та Національної поліції.

Також, за словами З.Шкіряка, збільшено кількість патрулів і в інших містах України, взято під контроль місця масового скупчення людей.

“Я наголошую на тому, що людям треба пам’ятати, що наша безпека — це наша спільна відповідальність, і ми завжди звертаємось до українських громадян із проханням негайно повідомляти про будь-які з підозрілих людей, або будь-які підозрілі предмети”, — зауважив він.

Як повідомляв УНН, київський метрополітен працює у режимі посиленої безпеки.