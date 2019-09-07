К офису Денисовой съезжаются родственники находящихся в России украинский - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники находящихся в России граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”, журналисты которого находятся у места событий.
Как сообщает корреспондент, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизоновича.
“Еще не верю. Пока не увижу — не поверю (в возвращение сына)”, — сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец.
Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса примерно 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора “Лефортово” в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.
Стоит также отметить, что утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, пока самолет по специальному авиаотряда “Россия” прибыл в украинскую столицу.