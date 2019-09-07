К офису Денисовой съезжаются родственники находящихся в России украинский - СМИ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114387 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106148 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112813 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120829 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148830 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140523 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 189192 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу, 7 сентября, съезжаются родственники находящихся в России граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”, журналисты которого находятся у места событий.

Как сообщает корреспондент, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

“Еще не верю. Пока не увижу — не поверю (в возвращение сына)”, — сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса примерно 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора “Лефортово” в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Стоит также отметить, что утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, пока самолет по специальному авиаотряда “Россия” прибыл в украинскую столицу.

Украинские Национальные Новости

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