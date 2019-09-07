До офісу Денісової з'їжджаються родичі утримуваних у Росії українців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з’їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Крим.Реалії”, журналісти якого перебувають біля місця подій.
Як повідомляє кореспондент, на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизоновича.
“Ще не вірю. Поки не побачу — не повірю (в повернення сина)”, — сказала в коментарі мама Євгена Панова Віра Котелянець.
Раніше повідомлялося, що три великих пасажирських автобуса приблизно 8:40 в суботу, 7 вересня, виїхали з території слідчого ізолятора “Лефортово” в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС.
Варто також зазначити, що вранці 7 вересня влада Росії і України почали підготовку до обміну ув’язненими, наразі літак з спеціального авіазагону “Росія” прибув до української столиці.