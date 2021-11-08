В Одессу направляются американские патрульные катера Island
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одессу из Балтимора, американского штата Мэриленд, направляются два патрульных катера Island. Об этом сообщило посольство США в Украине, информирует УНН.
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“Два американских патрульных катера класса „Island“ отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи безопасности на более 2,5 млрд долл., которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО”, — говорится в сообщении.
Напомним
В этом году 5 октября в Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross (“Джеймс Кларк Росс”), который Украина приобрела 19 августа. Его построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде.
В конце октября ледокол получил новое название — “Ноосфера”. Он будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции “Академик Вернадский”.
Ледокол имеет восемь специализированных лабораторий и приспособление для сбора любых проб с глубины до 8 км. Отныне украинским исследователям доступно почти 90% дна Мирового океана.