До Одеси прямують американські патрульні катери Island

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“Два американські патрульні катери класу „Island“ вирушили з Балтімора до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд дол., яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цього року 5 жовтня до Одеси прибув британський криголам James Clark Ross (“Джеймс Кларк Росс”), який 19 серпня придбала Україна. Його побудувала компанія Swan Hunter Shipbuilders у Волсенді.

Наприкінці жовтня криголам дістав нову назву — “Ноосфера”. Він забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Криголам має вісім спеціалізованих лабораторій та пристосування для збирання будь-яких проб із глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам доступно майже 90% дна Світового океану.