"Ноосфера": придбаний Україною британський криголам отримав нову назву

Контекст

Раніше цей криголам перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross. Цього року судно продали Національному антарктичному науковому центру Міністерства освіти і науки України. 5 жовтня 2021 року криголам зайшов у акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.

Криголам “Ноосфера”

На борту криголама Володимир Зеленський оглянув наукову лабораторію, кают-компанію та центр управління.

Директор Національного антарктичного наукового центру МОН України Євген Дикий продемонстрував Главі держави океанографічне устаткування, яке використовують на судні з метою наукових досліджень.

Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого до роботи в умовах низьких температур, дає змогу значно розширити діапазон наукових досліджень.

“Після проходження всіх необхідних процедур та зміни назви судна на „Ноосфера“ криголам уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції „Академік Вернадський“”, — повідомили в Офісі президента.

Доповнення

Зеленський також розповів, що розроблятиметься масштабна програма з відродження науково-дослідного флоту України, яка включатиме будівництво 36 суден.

“Сьогодні було лише представлено початок цієї програми, пов’язаної з судноплавством. Багато кроків і багато бажань. Головне, що від слів ми переходимо до конкретних справ”, — зазначив Президент.

Провідний інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту НАН України Богдан Гаврилюк зазначив, що придбання криголама є важливою подією для українського флоту. За його словами, нова назва судна — “Ноосфера” — влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.

“Приємно чути, що буде відновлюватися український науковий флот”, — сказав Богдан Гаврилюк.

Він зазначив, що українські наукові судна тривалий час не виходили в акваторію та не виконували досліджень.

“Будемо сподіватися, що на Велику землю з території Антарктиди ми повернемося на “Ноосфері”, — зауважив дослідник.

Додамо

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з можливостями науково-дослідного судна “Борис Александров”, яке використовуватиметься для моніторингу дна Чорного моря та збирання екологічних даних. Судно, яке раніше мало назву “Бельгіка”, Україна отримала в подарунок від Бельгії.