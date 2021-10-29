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"Ноосфера": приобретенный Украиной британский ледокол получил новое название

Киев • УНН

 • 21449 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел приобретенный на средства государства научно-исследовательский ледокол, получивший новое название - "Ноосфера". Он будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский", передает УНН со ссылкой на Офис президента.

"Ноосфера": приобретенный Украиной британский ледокол получил новое название

Контекст

Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В этом году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.

Ледокол “Ноосфера”

На борту ледокола Владимир Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.

Директор Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгений Дикий продемонстрировал Главе государства океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований.

Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований.

“После прохождения всех необходимых процедур и изменения названия судна на “Ноосфера” ледоколам уже в этом году выйдет в океан и возьмет курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции “Академик Вернадский”, — сообщили в Офисе президента.

Дополнение

Зеленский также рассказал, что будет разрабатываться масштабная программа по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.

“Сегодня было представлено начало этой программы, связанной с судоходством. Много шагов и много желаний. Главное, что от слов мы переходим к конкретным делам”, — отметил Президент.

Ведущий инженер-исследователь Радиоастрономического института НАН Украины Богдан Гаврилюк отметил, что приобретение ледокола является важным событием для украинского флота. По его словам, новое название судна — “Ноосфера” — точно отражает учение выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского.

“Приятно слышать, что будет восстанавливаться украинский научный флот”, — сказал Богдан Гаврилюк.

Он отметил, что украинские научные суда длительное время не выходили в акваторию и не выполняли исследования.

“Надеемся, что на Большую землю с территории Антарктиды мы вернемся на “Ноосфере”, — заметил исследователь.

Добавим

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна Борис Александров, которое будет использоваться для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных. Судно, ранее называвшееся “Бельгика”, Украина получила в подарок от Бельгии.

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