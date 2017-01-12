В Одессу приехал Президент Украины Петр Порошенко
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко приехал с рабочим визитом в Одессу, передает корреспондент УНН.
Глава государства представит нового губернатора региона.
Напомним, конкурс на эту должность выиграл Максим Степанов. А рамках рабочего визита состоится совещание с участием руководителей облгосадминистраций четырех южных областей Украины, а также П.Порошенко посетит Николаев, где примет участие в торжественном открытии школы фехтования.