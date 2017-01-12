До Одеси приїхав Президент України П.Порошенко
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко приїхав із робочим візитом до Одеси, передає кореспондент УНН.
Глава держави представить нового губернатора регіону.
Нагадаємо, конкурс на цю посаду виграв Максим Степанов. А рамках робочого візиту відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей України, а також П.Порошенко відвідає Миколаїв, де візьме участь в урочистому відкритті школи фехтування.