В Одессу из-за непогоды ограничили въезд грузовиков
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения грузового транспорта в Одессу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"С 8:00 ограничен въезд на территорию города грузового и крупногабаритного транспорта. Ограничения будут действовать до особого назначения", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за мощного снегопада в городе отменили занятия в школах и детских садах.