До Одеси через негоду обмежили в'їзд вантажівок
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов введено обмеження руху вантажного транспорту до Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульноі поліції Одеської області.
"З 8:00 обмежений в'їзд на територію міста вантажного та великогабаритного транспорту. Обмеження діятимуть до особливого призначення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через потужний снігопад у місті скасували заняття у школах та дитячих садках.