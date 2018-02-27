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До Одеси через негоду обмежили в'їзд вантажівок

До Одеси через негоду обмежили в'їзд вантажівок

Київ • УНН

 • 11007 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов введено обмеження руху вантажного транспорту до Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульноі поліції Одеської області.

"З 8:00 обмежений в'їзд на територію міста вантажного та великогабаритного транспорту. Обмеження діятимуть до особливого призначення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через потужний снігопад у місті скасували заняття у школах та дитячих садках.

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