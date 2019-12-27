До Нового года Tesla начнет продажи своих "китайских" автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. 30 декабря Tesla планирует начать поставки автомобилей Model 3, производимых в КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Американский производитель электромобилей Tesla Inc начнет поставки транспортных средств Model 3, изготавливаемых на заводе в Шанхае, в понедельник, 30 декабря", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что строительство первого завода Tesla за пределами США началось в январе 2019 года, таким образом, первые поставки автомобилей начнутся через 357 дней после начала строительства завода, что является рекордом для автопроизводителей в Китае.
Производство первых автомобилей началось в октябре. На заводе планируют создавать 250 тысяч автомобилей в год.
"Первые 15 клиентов, которые получат автомобили 30 декабря, - это сотрудники Tesla", - говорится в сообщении.
Сообщается, что автомобили будут стоить 50 000 долларов.
"Tesla заявила, что хочет начать поставки до китайского нового года", - добавили в СМИ.
Напомним, цена акций Tesla установила рекорд.