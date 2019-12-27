До Нового року Tesla розпочне продаж своїх "китайських" автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. 30 грудня Tesla планує розпочати поставки автомобілів Model 3, що виробляються у КНР. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Американський виробник електромобілів Tesla Inc розпочне постачання транспортних засобів Model 3, що виготовляються на заводі в Шанхаї, у понеділок, 30 грудня", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що будівництво першого заводу Tesla поза межами США розпочалось в січні 2019 року, таким чином, перші поставки автомобілів почнуться через 357 днів після початку будівництва заводу, що є рекордом для автовиробників в Китаї.
Виробництво перших автомобілів розпочалось у жовтні. На заводі планують створювати 250 тисяч автомобілів на рік.
"Перші 15 клієнтів, які отримають автомобілі 30 грудня, - це співробітники Tesla", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що автомобілі будуть коштувати 50 тисяч доларів.
"Tesla заявила, що хоче почати поставки до китайського нового року", - додали у ЗМІ.
Нагадаємо, ціна акцій Tesla встановила рекорд.