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До Нового року Tesla розпочне продаж своїх "китайських" автомобілів

До Нового року Tesla розпочне продаж своїх "китайських" автомобілів

Київ • УНН

 • 12326 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. 30 грудня Tesla планує розпочати поставки автомобілів Model 3, що виробляються у КНР. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Американський виробник електромобілів Tesla Inc розпочне постачання транспортних засобів Model 3, що виготовляються на заводі в Шанхаї, у понеділок, 30 грудня", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що будівництво першого заводу Tesla поза межами США розпочалось в січні 2019 року, таким чином, перші поставки автомобілів почнуться через 357 днів після початку будівництва заводу, що є рекордом для автовиробників в Китаї.

Виробництво перших автомобілів розпочалось у жовтні. На заводі планують створювати 250 тисяч автомобілів на рік.

"Перші 15 клієнтів, які отримають автомобілі 30 грудня, - це співробітники Tesla", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автомобілі будуть коштувати 50 тисяч доларів.

"Tesla заявила, що хоче почати поставки до китайського нового року", - додали у ЗМІ.

Нагадаємо, ціна акцій Tesla встановила рекорд.

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