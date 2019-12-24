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Ціна акцій Tesla встановила рекорд

Ціна акцій Tesla встановила рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ціна акцій компанії Ілона Маска Tesla досягла рекордних 422 долари за штуку. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

За цією ціною Ілон Маск півтора року тому пообіцяв викупити акції компанії, за що втратив посаду голови ради директорів Tesla.

Акції досягли історичного цінового максимуму, а капіталізація компанії Tesla перевищила 75 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у 2018 році Маск повідомив, що готовий викупити з біржі акції Tesla за ціною в 420 доларів за штуку (на той момент вони торгувалися приблизно по 350 доларів). Маск запевнив, що фінансування цієї операції гарантовано.

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