В НКРЭКУ не поступала информация о признании неконституционным ее создания

"У нас нет никакой официальной информации, мы не комментируем это", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об информации о признании неконституционным создание НКРЭКУ.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал создание НКРЭКУ неконституционным.



В пресс-службе КСУ корреспонденту агентства сообщили, что официальной информации о соответствующем решении пока не поступало.



Напомним, Антимонопольный комитет Украины подтвердил открытие дела против Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг через внедрение формулы "Роттердам +".