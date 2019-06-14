До НКРЕКП не надходила інформація щодо визнання неконституційним її створення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. До Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, не надходила інформація щодо визнання неконституційним її створення. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі НКРЕКП.
"У нас немає ніякої офіційної інформації, ми не коментуємо це", - повідомили в прес-службі, відповідаючи на запитання про інформацію щодо визнання неконституційним створення НКРЕКП.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація про те, що Конституційний суд визнав створення НКРЕКП неконституційним.
В прес-службі КСУ кореспонденту агентства повідомили, що офіційної інформації про відповідне рішення наразі не надходило.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України підтвердив відкриття справи проти Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг через запровадження формули "Роттердам+".