В ближайшее укрытие: в Киеве меняются правила движения наземного общественного транспорта во время тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. С сегодняшнего дня, 22 мая, в Киеве меняются правила движения наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги, пишет УНН.
Детали
Отныне водители будут довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
Как уточнили в КГГА, «это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д. Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве».
Решение касается троллейбусов, автобусов, трамваев КП «Киевпастранс», а также маршруток частных компаний.
Как было раньше
С 1 августа 2022 года трамваи после сигнала о воздушной тревоге довозили пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – «кармана».
Напомним
Киевская администрация привлечет экспертов КНИИСЭ к разработке и модернизации укрытий в столице.